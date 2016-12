Il tris d’assi di Volvo V40

- L’innovazione di stile della Volvo V40 non basta ai progettisti svedesi, che in cantiere hanno parecchie sorprese per arricchire la loro nuova vettura. Innanzitutto la, poi quella piùe infine, solo per l’Italia,che si pongono all’ingresso della gamma, richiamandosi un po’ all’esperienza delle versioni Polar.

foto Ufficio stampa

La novità più interessante è senza dubbio la V40 Cross Country, un sincero fuoristrada Volvo ma con l’appeal stilistico della carrozzeria da wagon compatta della V40. Il design di questa versione mette in mostra una sezione frontale con paraurti scuro a contrasto, la griglia anteriore a nido d’ape e fari diurni verticali, mentre la fiancata esprime tutta la muscolatura dei cerchi in lega da 19 pollici. All’interno la seduta di guida è 40 mm più alta rispetto alla V40 standard. La trazione integrale di V40 Cross Country si sposa alla motorizzazione T5 turbo benzina da 254 CV, la più potente del lotto e forte di 400 Nm di coppia massima. Il cambio è automatico e di serie la vettura è dotata del sistema Hill Descent Control che controlla automaticamente la velocità in discesa.

Volvo inizierà a produrre la V40 Cross Country il prossimo mese di novembre. Prima sarà disponibile sui mercati europei l’equipaggiamento R-Design, che connota in senso sportivo la nuova wagon svedese, anche se le motorizzazioni sono in pratica le stesse della V40 standard. Lo stile dinamico delle versioni R-Design si esprime nella griglia lucida incorniciata da listelli in metallo satinato opaco, nei cerchi da 17 o 18 pollici e nel doppio terminale di scarico posteriore. L’atmosfera unica degli interni della V40 R-Design è esaltata dall’accostamento di nuovi inserti in alluminio a dettagli in pelle nera. Optional sarà il telaio Sport ribassato di 10 mm e con molle e ammortizzatori più rigidi.

La terza novità riguarda espressamente Volvo Italia, che ha allestito le versioni inedite Nova e Nova Edition Plus. Pur all’ingresso della gamma V40, queste due versioni vantano nella dotazione di serie l’airbag esterno a protezione del pedone (grande innovazione mondiale della V40), il City Safety per attivare la frenata automatica fino ai 50 km/h, il climatizzatore automatico e per il comfort un impianto audio Performance e lo schermo a colori LCD da 5 pollici. La V40 Nova Edition Plus aggiunge cerchi in lega da 16” con pneumatici 205/55, tappetini in tessuto e volante in pelle. I prezzi di Volvo V40 Nova partono da 23.450 euro, per le varianti Nova Plus occorre aggiungere 850 euro.