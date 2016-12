Vestire alla… Vespa

foto Ufficio stampa

Una linea di capi antipioggia e antivento adatta a chi va in giro su due ruote e realizzata con materiali all’avanguardia. Completamente impermeabili sono la giacca anti-pioggia e il cappotto, ma la collezione propone anche elegantissimi capi spalla, pantaloni con vita, polsi e caviglie regolabili e la tuta anti-pioggia con decalcomanie asimmetriche riflettenti. Unico poi è il gilet “High Visibility”, le cui decalcomanie riflettono di notte e nelle giornate scure, accrescendo la visibilità e la sicurezza di chi va in Vespa.

Non manca nella collezione “Vespa Rider Essentials” l’offerta di guanti, sciarpe e proteggi-collo e viso. Già disponibile presso la rete dei concessionari autorizzati Piaggio e Vespa, la collezione è proposta con prezzi che partono da 16 euro per gli accessori a protezione del collo, da 39,50 euro per i guanti e da 40 euro per l’abbigliamento.