Al top la 695 Edizione Maserati

La filosofia di Abarth è la personalizzazione e chi sceglie un’Abarth vuole distinguersi. Per soddisfare questo desiderio, la Casa dello scorpione offre un ampio ventaglio di soluzioni sportive che si adattino alla personalità del guidatore. Oltre alle 44 mila auto vendute in pochi anni, Abarth ha infatti venduto 12 mila kit per l’allestimento speciale dei modelli 500 e Punto. Tanto da lanciare ora il programma “Abarth Fuori serie”, che permette di aumentare sempre di più le possibilità di personalizzazione per i suoi clienti, secondo due specifiche collezioni: Heritage e New Wave.

Il prodotto più esclusivo in scena a Parigi è l’Abarth 695 Edizione Maserati, già vista in anteprima all’ultima Mille Miglia storica. Si tratta di una super elaborazione su base 500 realizzata in serie limitata (soltanto 499 unità) nel bellissimo colore di carrozzeria bordeaux Pontevecchio. Il motore 1.4 T-Jet benzina con turbocompressore Garrett sviluppa 180 CV di potenza, riuscendo in performance da vera, piccola Maserati: 225 km/h di velocità massima e accelerazione da 0 a 100 in 7 secondi netti. Abarth 695 Edizione Maserati dispone di dischi freni da 305 mm di diametro, pinze Brembo, ammortizzatori speciali Koni e gomme 205/40 R17.

Appena un po’ sotto sono le due Abarth 595 “turismo” e “competizione”, modificate nella taratura dell’assetto, del motore e dei freni (la “competizione” anche nello scarico). Il motore 1.4 T-Jet sviluppa 160 CV e la velocità di punta supera i 210 km/h. La versione “turismo” offre in opzione il cambio elettroattuato con comandi a volante, la “competizione” i sedili Sabelt di serie. Le vetture sono disponibili nelle tinte bicolore Grigio Pista metallizzato e Rosso Officina, Nero Scorpione e bianco Gara, Grigio Pista e Grigio Campovolo, oltre alla gamma di colori metallizzati e al Bianco Iridato perlato. I cerchi in lega sono da 17 pollici.