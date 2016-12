Peugeot 208 GTi da 200 CV

- Quando è uscita la scorsa primavera, la cosa che più ha sorpreso della Peugeot 208 è stata la sua estrema compattezza., e ciò bastava per contravvenire tutte le tendenze in atto nell’industria dell’auto.. Rotti gli schemi, una “piccola” così compatta non poteva mancare di una variante sportiva.

foto Ufficio stampa

Un’auto che ne sfruttasse appieno la compattezza, appunto, e la leggerezza. Detto fatto, ecco arrivare la Peugeot 208 GTi, versione piena di energia della nuova segmento B francese, leggerissima coi suoi 1.160 kg di peso a vuoto. Con carrozzeria 3 porte, il look della 208 GTi è decisamente distintivo rispetto alla normale 208 e all’altra novità che sarà esposta al Salone di Parigi, la 208 XY. Le carreggiate sono più larghe di 10 mm all’avantreno e di 20 mm al retrotreno, e allargate sono anche la parte inferiore della carrozzeria e i parafanghi.

Originale è il disegno del frontale, con una trama a scacchi in 3D per la calandra e i gruppi ottici che sfruttano la tecnologia a LED per le luci diurne e le frecce. La coda mette in bella mostra il doppio terminale di scarico cromato di forma trapezoidale. Gli pneumatici sono da 17 pollici e misura 205/45, mentre l’impianto frenante si basa su dischi ventilati di grandi dimensioni sia davanti che dietro.

Battitacco in alluminio a parte, gli interni sono esaltati dal color rosso esclusivo della GTi. Un imprimatur di sportività per i sedili con impunture a vista e il volante in pelle pieno fiore. Colore rosso che caratterizza altri componenti dell’auto, come le pinze dei freni e le guarnizioni. Il quadro strumenti è moderno e hi-tech, con quadranti retroilluminati da LED e lancette che si muovono su un fondo in alluminio spazzolato. Bellissimi i comandi “touch” del sistema d’aerazione, sensibili cioè al semplice tocco.

Il motore è una vecchia conoscenza di casa Peugeot. È il turbo benzina ad alta pressione THP che la Casa francese ha sviluppato in partnership con BMW. Ha cilindrata 1.6 e ben 200 CV di potenza, per una coppia massima di 275 Nm. Il cambio meccanico ha 6 rapporti ravvicinati, perfetti per salire di giri il prima possibile e la 208 GTi non si risparmia: da 0 a 100 km/h fa segnare meno di 7 secondi, il km da fermo lo percorre in 27 secondi. Una vera piccola “terrible”, agile e reattiva, cui Peugeot ha tarato appositamente molle e ammortizzatori. L’ESP è di serie e, volendo, disinseribile.