foto Ufficio stampa

La prima novità è proprio la MiTo Safety Car, mutuata dalla vettura impiegata nel Mondiale SBK e proposta perciò nel tipico colore rosso. Le due serie speciali più importanti sono però la MiTo Superbike da 170 CV, la cui produzione sarà limitata a soli 200 esemplari, e la Superbike Turbo TwinAir da 85 CV. Entrambe derivano dalla versione Quadrifoglio Verde con motore 1.4 Multiair turbo benzina, capace sulla prima versione di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 7 secondi. Infine, sarà presenta a Parigi la versione Exclusive della MiTo con l’inedito Pack Sportiva.

La Serie Speciale Superbike da 170 CV ha di serie, tra l’altro, le minigonne laterali, i cerchi in lega da 18 pollici, le pinze dei freni Brembo di colore rosso. Monta le evolute le sospensioni attive “Alfa Active Suspension”, che tramite il controllo degli ammortizzatori permette di ridurre le oscillazioni della vettura in tutte le condizioni di guida, garantendo così i più alti livelli di sicurezza, comfort e guidabilità. Nella dotazione standard sono anche la pedaliera sportiva in alluminio, i sedili Sabelt con un avvolgente schienale in fibra di carbonio, il cruise control, il climatizzatore bizona e il sistema multimediale Blue&Me. Per la carrozzeria si può optare per il colore nero o rosso Alfa, abbinabili a tre tinte per il tetto: nero, rosso Alfa e il nuovo bianco Cristallo.

La seconda serie speciale SBK è disponibile invece per tutte le motorizzazioni della gamma MiTo, fatta eccezione per il 1.4 benzina da 70 CV e il 1.4 da 170 CV. È quindi più accessibile della prima e non manca di un forte appeal, potendo contare su cerchi in lega titanio da 16 pollici, spoiler e terminale cromato, il paraurti posteriore dal design sportivo e la cornice nera per i fendinebbia. Alfa MiTo Serie Speciale SBK è disponibile in 4 colori di carrozzeria: nero, rosso Alfa, blu Tornado e bianco Cristallo, e le stesse tre tinte per il tetto: nero, rosso Alfa e il nuovo bianco Cristallo. L’esemplare esposto nella capitale francese è motorizzata col Turbo TwinAir da 85 CV, eletto “Motore dell’Anno” nel 2011.

Una gamma per appassionati di accessoristica questa della baby Alfa Romeo ispirata dalla Superbike. E chi volesse personalizzare ulteriormente la propria MiTo Serie Speciale SBK può acquistare il kit SBK che include alcuni dei contenuti presenti sulla versione ad edizione limitata, dagli sticker “SBK Limited Edition” alle minigonne laterali.