Piaggio X10 viaggia col PMP

- Si chiama– ed è l’innovativo sistema che permette di visualizzare su iPhone tutte le informazioni utili per un viaggio in assoluta sicurezza e comfort.. In seguito però, il sistema PMP arricchirà altri veicoli del gruppo guidato da Roberto Colaninno.

foto Ufficio stampa

L’X10 non è casuale come scelta delle applicazioni per iPhone. Per stile e originalità del design, così come per gli elevati contenuti tecnici, l’X10 si rivolge alla fascia alta del mercato degli scooter. È sempre un maxi insomma ed esalta il concetto di versatilità a cominciare dalle tre differenti cilindrate che compongono la gamma. La piattaforma multimediale PMP, sviluppata e realizzata da Re:Lab per Piaggio, connette lo scooter ad iPhone, rendendo quest’ultimo un sofisticato computer di bordo multifunzione. Tachimetro, contagiri, ma anche l’erogazione istantanea di potenza e coppia del motore, accelerazione longitudinale, consumo di carburante istantaneo e medio, voltaggio batteria, sono solo alcune delle funzioni rappresentate.

Non solo, perché la tecnologia della piattaforma multimediale è in grado di aumentare la sicurezza di pilota e passeggero. La funzione di controllo dello stato degli pneumatici (disponibile per le versioni con ABS/ASR) sfrutta sia i sensori di Piaggio X10 che dell’iPhone e avverte l’utente immediatamente dell’eventuale usura delle gomme o il non corretto gonfiaggio delle stesse. C’è anche la funzione di analisi generale che permette di verificare lo stato del veicolo e le eventuali anomalie. Le applicazioni e i relativi aggiornamenti di PMP sono scaricabili gratuitamente da Apple Store.

Piaggio X10 è uno scooter dal comfort davvero impagabile. Comodo il sellone per due passeggeri, alto da terra solo 760 mm, e comode le spaziose pedane laterali. È confortevole anche tecnologicamente, perché vanta la regolazione elettrica della sospensione posteriore e il freno di stazionamento integrato nel cavalletto. Differenziati gli pneumatici, da 15 pollici all’anteriore (misura 120/70) e da 13” al posteriore con larghezza maggiore 150/70. Davvero sofisticato è l’impianto frenante, con doppio disco da 280 mm di diametro sulla ruota anteriore e disco singolo da 240 mm al posteriore, più l’ABS di serie e a richiesta l’antislittamento ASR.

L’ampio sottosella di Piaggio X10 è in grado di accogliere due caschi integrali e ha una presa da 12V utile a ricaricare il telefonino. Tutte e tre le cilindrate rispettano lo standard Euro 3 sulle emissioni. I prezzi sono di 4.570 euro per la 125, di 5.890 euro per la 350 e di 7.700 per la X10 500.