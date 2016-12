Opel Adam, baby prodigio

- Per una vita meno frenetica e stressante, lasciate l’auto e prendete la bicicletta. Facile se si dispone del, che verrà proposto persino sulla nuova city car Adam, una delle grandi novità del prossimo Salone di Parigi., da aprire quando serve per il fissaggio e il trasporto bici.

foto Ufficio stampa

Cassetto che scompare completamente quando non viene utilizzato. Sulla nuova Opel Adam il portabiciclette FlexFix, che può essere chiuso a chiave, è in grado di trasportare una bicicletta fino a 30 kg di peso (quindi anche una bici elettrica) e con un kit apposito anche una seconda bicicletta fino a 20 kg di peso. Il sistema non proibisce l’apertura del bagagliaio, che può quindi essere aperto o chiuso senza preoccuparsi delle eventuali bici fissate, ulteriore dimostrazione dell’“intelligenza” del sistema Opel, lanciato sulle sue auto di fascia alta e adesso diffuso su tutta la gamma, e al momento non emulato da altri costruttori.

Quanto alla Adam, il suo arrivo alla fine di quest’anno cambierà le classifiche di vendita del segmento A. Giovane e glamour, con tante soluzioni tecnologiche, la nuova city car tedesca porta il nome del fondatore dell’azienda – Adam Opel appunto – nella seconda metà dell’Ottocento. Lunga 3,70 metri, la “baby” Opel sarà costruita interamente in Germania e gioca tutte le sue carte sullo stile, con un esclusivo tetto “sospeso”, ben staccato visivamente dalla carrozzeria. Sul mercato arriverà in tre distinti stili: Jam, Glam e Slam, ciascuno con una sua specifica identità.

Al debutto saranno disponibili su Opel Adam due efficienti motori a benzina: 1.2 da 70 CV e 1.4 da 100 CV, entrambi con Start/Stop di serie. Come di serie sono l’ESP di ultima generazione e i sei airbag, per tutte le versioni.