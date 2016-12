Lancia Flavia by Poltrona Frau

. Una versione speciale che fa il suo esordio nella cornice di charme a lei più ideale: il Lido di Venezia che ospita in questi giorni la 69° Mostra del Cinema.. La versione speciale si chiama Flavia "Red Carpet" by Poltrona Frau.

foto Ufficio stampa

L’azienda di Tolentino celebra quest’anno i 100 anni di attività e con Lancia ha in comune l’esaltazione del made in Italy e tante collaborazioni, come la Thema 8.32 del 1984, che montava un motore Ferrari 8 cilindri. Alla Flavia, la splendida cabrio lanciata la scorsa primavera, Poltrona Frau offre rivestimenti in pelle pieno fiore color rosso per sedili e braccioli. Un’auto davvero regina del festival lagunare, che accompagnerà le star della settima arte e sarà protagonista fissa del Lancia Café, lo spazio messo a disposizione degli organizzatori della Mostra.

Sempre in occasione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, Lancia ha presentato “She was here”, un cortometraggio d’autore scritto e diretto da Gabriele Muccino e prodotto dalla sua casa di produzione Indiana Production.