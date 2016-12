Smart e Brabus, binomio vincente

foto Ufficio stampa

Apprezzato allestitore di modelli sportivi, Brabus ha iniziato a confezionare abiti speciali per la Smart fortwo fin dal 2002, estendendo le sue personalizzazioni anche alla versione cabrio. La cellula di sicurezza tridion, ma anche i pannelli della carrozzeria, la griglia frontale e i retrovisori esterni sono verniciati in “liquid silver”. Il pacchetto Styling è standard, con lo spoiler anteriore e le minigonne laterali in tinta di carrozzeria e i gruppi ottici color titanio. All’interno il volante sportivo con cuciture a contrasto rosse dispone di comandi integrati per la funzione Tempomat, mentre il pulsante di avviamento è inserito nel pomello della leva del cambio.

Il propulsore della “Smart Brabus 10th anniversary” eroga la bella potenza di 102 CV ed è in grado di raggiungere una velocità massima di 155 km/h, accelerando da 0 a 100 in soli 8,9 secondi. Come tutte le Smart firmate Brabus, anche questa versione propone di serie il pacchetto Comfort e Luci, con sedili in pelle riscaldabili, servosterzo elettrico, luci diurne a LED e un sofisticato sistema audio e di navigazione.