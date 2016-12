e per l’occasione Renault Italia lancia il concorso “Race to Race”. Organizzato in collaborazione con Sky Sport HD e dell’omonimo programma “Race to Race” che andrà in onda da settembre. Programma che racconterà

foto Ufficio stampa

La nuova serie speciale Scénic Xmod Race si caratterizza per l’allestimento esclusivo, che include i cerchi in lega da 16 pollici, i vetri privacy posteriori e due esclusive tinte di carrozzeria: Nero Etoilé e Bianco Ghiaccio. All’interno dell’abitacolo spiccano la console centrale scorrevole e il tappetino personalizzato. Il motore è il collaudato 1.5 dCi da 110 CV, vero cavallo di battaglia del gruppo francese, capace di consumare mediamente 4 litri di gasolio per fare 100 km e proposto sulla gamma della nuova Scénic anche nella inedita versione Energy.

Non solo, ma la serie limitata Scénic Xmod Race si avvale anche del contributo di TomTom, oramai storico partner Renault. Questi omaggerà i clienti della vettura con il navigatore integrato e i servizi live per la durata di 36 mesi, oltre all’orologio Nike+ SportWatch GPS Powered by TomTom, un orologio con GPS integrato realizzato in collaborazione con Nike e adatto a tutti gli appassionati del jogging.

Il concorso resterà aperto fino al 31 agosto. È possibile iscriversi sul sito Internet www.xmod.it per partecipare alla selezione che scremerà gli 8 partecipanti del team Xmod Race. Che avranno il tempo giusto per prepararsi: la maratona di New York si correrà il 4 novembre 2012. Renault Scénic XMod Race è proposta ad un prezzo di 19.600 euro, in caso di ritiro di veicolo usato anche da rottamare.