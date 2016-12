foto Dal Web

Si tratta di uno pneumatico certificato con le classi “A/A”, un’etichetta che verrà apportata al prodotto e che indica sia il parametro di risparmio di carburante sia quello di aderenza sul bagnato. Bridgestone Ecopia EP001S ha dunque la “doppia A”, cioè la migliore classificazione sia in Europa che in Giappone quanto ad efficienza dei consumi e sicurezza sul bagnato. La nuova copertura verrà presentata al Salone dell’Auto di Parigi a metà settembre e dal primo ottobre sarà commercializzata in Europa.

Ma Bridgestone sta lavorando anche per il futuro e ha sviluppato un nuovo pneumatico privo di aria. Grazie a una struttura composta da raggi che si estendono lungo i fianchi interni degli pneumatici, raggi realizzati in resina termoplastica, non sarà più necessario gonfiarli di tanto in tanto, così da abbassare tempi e costi di manutenzione. Allo stesso tempo viene eliminato il problema delle forature e inoltre queste gomme prive di aria sono riciclabili al 100%, riducendo l’impatto sull’ambiente.