Opel Combo “Pet Lovers Edition”

- Estate. Tempo di muoversi con tutta la famiglia, cani compresi. Sono infatti. Quale auto migliore allora di, l’Ente nazionale per la protezione animali? Un veicolo interessante anche per il prezzo: Combo “Pet Lovers Edition” parte

Grazie all’accordo con l’Enpa, Opel ha allestito una serie speciale della sua multispazio Combo, montando accessori utili al trasporto degli animali domestici: la rete di protezione, il coprivano lavabile, lo speciale FlexFloor che divide il vano posteriore, assicurando la dovuta disponibilità di spazio sia per il cane che per i bagagli. Una versione apposita per non trascurare le esigenze di nessuno quando si parte per una vacanza, anche perché – secondo un’indagine Doxa – il 69% delle famiglie con un cane prende in considerazione le esigenze dell’animale al momento dell’acquisto di un’automobile.

L’iniziativa tra il costruttore tedesco e l’Ente nazionale per la protezione animali ha partorito anche un logo, che caratterizzerà la campagna di comunicazione del veicolo, impiegato dall’Enpa a supporto delle sue attività di salvataggio degli animali. Alla terza generazione, Opel Combo è offerto sia nella versione passeggeri Tour (a richiesta anche con 7 posti a sedere) che in quella Van commerciale, e con un’ampia disponibilità di motorizzazioni: quattro diesel, una a benzina e una versione ibrida benzina/metano.