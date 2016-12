L’auto che ama la musica

- L’auto ama la radio. Difficile poter scindere le due cose quando si viaggia o si è ingolfati nel traffico metropolitano. Non sorprende allora che tante versioni speciali si leghino a emittenti famose, come l’ultima arrivata. La new entry del listino Fiat offre, naturale omaggio alla partnership.

foto Ufficio stampa

Un’auto che punta il target giovanile e che ama la musica. Al punto da offrire nella dotazione di serie un ingresso AUX del sistema Blue&Me che permette di inserire il jack di uno strumento musicale: un meccanismo di “Plug-in & Play” che, grazie ad un adattatore, permette di suonare ovunque. L’impianto integra il lettore CD/MP3 con i comandi al volante. Non è l’unica dotazione di rilievo, visto che Fiat Punto Virgin Radio ha di serie il climatizzatore, le calotte dei retrovisori esterni cromate, i vetri posteriori e il lunotto oscurati, gli esclusivi cerchi in lega da 15 pollici. Il montante centrale è caratterizzato dal logo “Virgin Radio Style Rock”.

Interni anch’essi ispirati all’universo rock, con rivestimenti in extra denim. La dotazione tecnica è davvero di prim’ordine, con l’ESP standard e arricchito delle funzioni antislittamento ASR, recupero della coppia MSR e Hill Holder. Questa Punto speciale è offerta nelle motorizzazioni 1.2 benzina da 69 CV e 1.4 da 77 CV con Start&Stop, a gasolio con il 1.3 MultiJet II da 75 CV e anche nelle due versioni ibride 1.4 EasyPower benzina/Gpl e 1.4 Natural Power benzina/metano.

Virgin Radio è una delle emittenti più diffuse in Italia, con 2.250.000 ascoltatori al giorno. Fiat Punto Virgin Radio è l’auto che sponsorizza eventi come l’Heineken Jammin’ Festival (a inizio luglio a Milano) e la “Battle of the Bands” organizzato da Hard Rock Cafe. I prezzi di Fiat Punto Virgin Radio partono da 10.700 euro, chiavi in mano. I clienti riceveranno in omaggio il kit “Open Your Garage”, che include la compilation ufficiale di Virgin Radio “Style Rock 5”, una chiavetta USB a forma di chitarra elettrica e lo sticker “Virgin Radio Style Rock”.