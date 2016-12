La MINI Countryman più sportiva

foto Ufficio stampa

Forte delle 5 stelle per la sicurezza EuroNCAP, MINI Countryman ha di serie airbag anteriori e laterali, airbag a tendina anteriori e posteriori, il Controllo dinamico della stabilità DSC, che integra anche il controllo della frenata in curva. Una dotazione di sicurezza che serve a supportare la grande dinamicità della Countryman. La gamma motori di questa si articola in tre proposte 1.6 benzina da 98, 122 e 184 CV, e altrettante turbodiesel con livelli di potenza da 90, 112 e 143 CV. Quest’ultima si riferisce alla nuova ed efficiente versione SD ed è un po’ il fiore all’occhiello della Casa di Oxford.

A queste si aggiunge adesso la John Cooper Works, il cui motore 1.6 benzina sviluppa la bellezza di 218 CV a 6.000 giri/minuto e una coppia massima di 300 Nm già a 1.900 giri. La velocità massima di questa MINI Countryman dall’indole sportiva tocca i 225 km/h e l’accelerazione da 0 a 100 si compie in 7 secondi. La trazione 4x4 completa poi la personalità del Suv MINI. Di serie il Suv dispone di pneumatici runflat, con una spia sul monitor di bordo che controlla lo stato di usura delle gomme.

Col restyling, MINI apporta anche un lieve ritocco al listino, con prezzi che – dal prossimo primo luglio – partiranno da 21.300 euro per la Countryman One a benzina e da 22.950 per la One D a gasolio, mentre il prezzo della versione John Cooper Works è fissato a 36.150 euro.