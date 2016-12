Renault Clio RS Gordini

- L’idea ricorre con continuità in casa Renault: rendere una normale compatta a 3 porte una piccola “belva”. E così una best-seller come la Clio diventa anche più attraente, per i 200 CV che battono sotto il cofano e per ilche, statene certi, non passerà inosservato. Una Clio sportiva Renault l’ha sempre fatta, ma questa Gordini RS è senz’altro dotata di un tocco in più.

foto Ufficio stampa

Già il design è estremamente caratterizzato e, terminata la nostra prova, possiamo dire che è questo il vero punto forte della Clio Gordini RS. Le carreggiate sono più ampie della Clio normale, sanno di solidità e permettono l’inserimento di feritoie d’aerazione cromate nei passaruota anteriori. L’assetto ribassato sembra voler far schizzare verso l’alto la vettura, che poggia sulla robusta gommatura Continental 215/45 da 17 pollici, una copertura ContiSport Contact3 prettamente sportiva, mentre le pinze dei freni sono rosse. Ma è il colore blu della carrozzeria, con le strisce bianche che corrono sull’intero corpo vettura a definire la personalità della Clio RS Gordini. Bianco che contrasta il blu anche sui gusci dei retrovisori e la parte inferiore della calandra.

Un’auto prodotta in serie limitata, e con una targhetta posta sotto la leva del cambio a ricordarcelo, non può che avere interni raffinati. E così ecco l’elegante selleria in pelle blu e nera per i sedili, il volante rivestito in pelle nera con un richiamo alla carrozzeria per il blu striato di bianco, la plancia superiore in eco-pelle e soffice al tatto. Buona parte delle finiture interne sono cromate e la pedaliera è in alluminio. Tutto a posto per uno spirito giovane, ma qualche problema per chi deve far sedere i bimbi sul sedile posteriore e per la visibilità non sempre impeccabile in tutti gli angoli: il guidatore soffre in particolare la vista 3/4 posteriore. In compenso, ottimo lo sterzo, preciso e diretto negli inserimenti, per una tenuta di strada eccellente.

Ad un look tanto esuberante non corrisponde però altrettanta verve stradale. Intendiamoci, 203 CV sono sempre tanti per una segmento B e il più delle volte non servono, ma la prova di guida ha mostrato qualche limite. Lo scatto è buono, ma non bruciante, e l’accelerazione non è immediata come ci aspetteremmo, sconta qualche gap ai regimi bassi. Il 4 cilindri a benzina è un aspirato, ha bisogno dei suoi tempi e arriva a sviluppare la massima potenza a 7.000 giri, quando in pratica non si giunge mai. Eccellente è invece la ripresa, soprattutto in quarta e quinta marcia, dove basta arrivare sui 2.500 giri per ottenere una buona coppia e di conseguenza risposte migliori. Ordinario il cambio, un manuale a 6 marce con sesta di tutto riposo.

Sensori luci, computer di bordo, fanno parte dei dettagli che qualificano una serie speciale. Come la bella e utile aletta parasole per il posto guida, con specchietto a scomparsa e un utilissimo porta-ticket per l’autostrada e i grattini di parcheggio. Impeccabili i due posti anteriori, i due posteriori sono invece piuttosto bassi e poco spaziosi, mentre il bagagliaio è uguale a quello delle normali Clio e ha quindi una capacità niente male. Consuma tanto però: la Clio è un’auto cittadina, ma la Clio Gordini RS no. Il prezzo è di 25.900 euro.