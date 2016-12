Nuove versioni Street e Color Therapy

- Fiat 500 non sta mai ferma. Sceglie nuovi abbinamenti cromatici, adotta nuovi accessori e propone soluzioni tecniche innovative, come il gpl della versione EasyPower. Ma. Quest’ultima rende omaggio agli abbinamenti cromatici degli anni 60 e 70.

foto Ufficio stampa

La 500 Street nasce dalla serie speciale Matt Black ed è disponibile esclusivamente per la carrozzeria coperta. Cerchi neri da 16 pollici, spoiler, vetri privacy caratterizzano questa versione, che all’interno propone finiture satinate, climatizzatore manuale, il sistema Blue&Me con comandi audio posti sul volante in pelle. Tutte le motorizzazioni (ad eccezione dell’ibrida a gpl) possono essere scelte con quest’allestimento: 1.2 benzina 69 CV, bicilindrico TwinAir turbo di 900 cc e 85 CV, 1.4 da 100 CV e a gasolio 1.3 Multijet da 95 CV. I prezzi della Fiat 500 Street vanno da 13.750 a 16.050 euro.

Relativa soltanto alle due motorizzazioni a benzina 1.2 da 69 CV e TwinAir da 85 CV è invece la versione Color Therapy, che come punto di partenza ha l’allestimento d’accesso Pop. Questa versione è disponibile sia per la normale carrozzeria della 500 che per la splendida cabrio 500C. Cinque abbinamenti pastello che hanno reso famosa nel tempo la 500 caratterizzano questa serie speciale, che vanta cerchi da 14 pollici in tinta bianco/cromo. Il listino parte in questo caso dai 12.550 euro della 500 con motore 1.2 e arriva ai 17.350 euro della TwinAir cabrio.

Fiat 500 MY 2013 dispone ora di 6 nuove tinte di carrozzeria (portando a 14 i colori disponibili), le due pastello Giallo Sole e Beige Cappuccino e le 4 metallizzate Blu “Dipinto di blu”, Grigio Colosseo, Viola Dolce e Rosa Diva. Per gli interni debuttano i nuovissimi abbinamenti Cioccolato-Avorio e Grigio-Nero. Inediti anche i cerchi in lega da 15 pollici. Fiat ha anche adottato per la sua best-seller una nuova antenna radio “short-fin”, più accattivante nel design ma anche più efficiente dal punto di vista aerodinamico.