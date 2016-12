foto Dal Web

Notevole anche l’accelerazione da 0 a 100, che si compie in soli 7,5 secondi. Ma Abarth Punto Supersport non è solo una vettura performante, perché ha anche nel look tratti distintivi e di forte personalità, sviluppati nelle Officine Abarth di Mirafiori in un’ottica “tailor made” (su misura). Il colore della carrozzeria “Grigio Campovolo” si abbina a una speciale verniciatura nero opaco per cofano e tetto, dove corrono inoltre sticker originali. I cerchi standard da 17 pollici sono in lega diamantata e mettono in mostra le pinze freno rosse, che agiscono con efficacia sui potenti dischi freno autoventilati sia anteriori che posteriori. Gli pneumatici hanno misura 215/45.

Abarth Punto Supersport ha esclusivi anche gli interni. Di serie sono il climatizzatore automatico, il sistema Blue&Me con comandi al volante, i sedili anteriori sportivi in tessuto e il volante in pelle. Il cambio è manuale a 6 marce e di serie è il sistema Start/Stop che ottimizza l’efficienza del 4 cilindri MultiAir di 1.368 cc, i cui consumi medi si attestano sui 6,1 litri/100 km. Il Gruppo Fiat intende produrre soltanto 199 esemplari di questo modello, il cui prezzo è di 21.900 euro, chiavi in mano. Già ordinabile online sul sito www.abarthspecialties.com e nelle concessionarie Abarth.