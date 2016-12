In arrivo Alfa Giulietta Sportiva

foto Ufficio stampa

Alfa Giulietta Sportiva prende spunto dalla versione Exclusive, ma vi aggiunge contenuti tecnici davvero importanti. L’assetto è ribassato e adotta le minigonne laterali, con i cerchi in lega da 18 pollici che accolgono pneumatici imponenti di misura 225/40. L’impianto frenante maggiorato con pinze rosse è firmato Brembo, mentre il look mette in mostra i proiettori con finizione scura, le calotte dei retrovisori esterni satinate e i cristalli posteriori privacy. Taglio sportivo anche per gli interni, con la selleria in pelle e tessuto microfibra con cuciture rosse, il volante in pelle e la pedaliera in alluminio.

Alfa Giulietta Sportiva può essere equipaggiata con i motori 1.4 MultiAir Turbo Benzina da 170 CV (anche con cambio automatico a doppia frizione Alfa TCT) e i due turbodiesel 2.0 JTDM da 140 e da 170 CV, anche quest’ultimo con trasmissione Alfa TCT in opzione. I prezzi naturalmente si pongono al vertice della gamma (che parte da 15.950 euro) e dunque per quest’allestimento speciale occorrerà spendere tra i 25 e i 30 mila euro.