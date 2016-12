Il look ricercato di Peugeot 107

foto Ufficio stampa

Il motore della Peugeot 107 Superga è l’oramai classico tre cilindri 1.0 da 68 CV, con cambio manuale a 5 marce. Di serie questa versione speciale è davvero molto ricca: su tutto spicca il navigatore satellitare Geosat 6 Blu di AvMap con mappe europee Navteq, un gps integrato in auto ma che all’occorrenza diventa portatile. Non manca l’impianto audio radio-CD/MP3 e il vivavoce Bluetooth. Inoltre se posizionato nell’apposita docking station, sia l’iPhone che l’iPod possono essere controllati direttamente dallo schermo del navigatore.

Esteticamente la Peugeot 107 Superga mette in bella mostra i fari diurni a LED, i nuovi copricerchi specifici in bianco, mentre i colori storici del marchio Superga (bianco e blu) appaiono sui retrovisori esterni, le portiere anteriori, il lunotto posteriore e in vari elementi degli interni, dai poggiatesta ai tappetini. I sedili sono stati realizzati con due materiali differenti: Ecopelle per i poggiatesta, la parte posteriore degli schienali e i punti d’appoggio, mentre il tessuto Abetone è stato impiegato per la parte centrale. Anche le rifiniture del quadro strumenti sono bianche, mentre volante e pomello del cambio sono in pelle.

Due i colori di carrozzeria disponibili: bianco Lipizian e blu Electra. A richiesta sono l’ESP e gli airbag a tendina. Peugeot 107 Superga ha debuttato lo scorso 3 giugno sul nostro mercato, il prezzo chiavi in mano è di 10.700 euro. Ma la gamma della 107 di seconda generazione parte da più accessibili 7.900 euro.