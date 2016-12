Lancia, lo stile prima di tutto

foto Ufficio stampa

Molti ed esclusivi i dettagli di stile della Nuova Collezione Ypsilon. L’allestimento Gold, ad esempio, propone il terminale di scarico cromato, l’inedito colore Beige per impreziosire montanti, guarnizione del tetto apribile, pantine parasole; il rivestimento Castiglio per la parte centrale dei sedili e la pelle Vintage beige per la fascia della plancia e i pannelli delle porte. Stesse novità per l’allestimento Platinum, ad eccezione della sezione centrale di sedili, plancia e pannelli, che sono rivestiti con una pregiata pelle beige. Una scelta di stile quella operata da Lancia, che cerca sempre più di distinguere la sua vettura dalla concorrenza un po’ appiattita delle “solite” compatte cittadine di segmento A e B.

A titolo di esempio basterebbe citare l’evoluto sistema di intrattenimento Blue&Me - TomTom Live, oppure il sistema “Smart fuel” che sostituisce il classico tappo del serbatoio. Per non parlare del “Magic Parking” di seconda generazione e dei proiettori allo xeno con fari posteriori a LED. Lancia Ypsilon è stata di recente premiata per la qualità dell’aria all’interno dell’abitacolo. Il Q-Air assegnato nell’ambito del premio internazionale per la sicurezza stradale “Targa Blu 2011” ha riconosciuto alla vettura l’elevato benessere a bordo, che si deve al nuovo filtro che trattiene la totalità delle polveri sottili PM10 e oltre il 99% di quelle con dimensioni superiori ai 3-5 micron.

Il lancio di Ypsilon Nuova Collezione è accompagnato da un nuovo spot TV, il terzo episodio della saga pubblicitaria firmata da Gabriele Muccino per Lancia.