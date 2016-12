- Neanche i più distratti potranno considerarla una Fiat 500. La bellezza è tale e l’esuberanza di tecnica e stile anche che non può far difetto la curiosità di sapere quale siain Piazza della Loggia a Brescia. È la, nuova e ultima edizione limitata (499 esemplari) sviluppata da Abarth partendo dalla carrozzeria della 500.

foto Dal Web

A mettere insieme i due marchi Abarth e Maserati sono tante cose: la sportività, l’eleganza, la cura del dettaglio. Una meraviglia, che non poteva che debuttare alla Mille Miglia. La nuova Abarth 695 Edizione Maserati è una convertibile davvero speciale, una decappottabile cioè che si caratterizza per tratti estetici e tecnici esclusivi. Già la carrozzeria ammalia con quel colore “Bordeaux Pontevecchio” di derivazione Maserati, una verniciatura a tre strati che riflette la luce e accentua i riflessi di colore. Elegante contrasto, la capote elettrica in tessuto di colore grigio. I cerchi in lega da 17 pollici e i fari allo xeno aggiungono ulteriore personalità alla vettura.

Il motore è il 1.4 Turbo benzina T-Jet (con turbocompressore Garrett) potenziato fino a 180 CV, cui è abbinato il cambio Abarth Competizione meccanico elettroattuato a 5 rapporti, con levette al voltante. La velocità supera i 225 km/h e l’accelerazione da 0 a 100 richiede meno di 7 secondi. Brembo firma l’impianto frenante.

Allestimento squisito anche per gli interni. I sedili sportivi sono in pelle integrale di colore beige sabbia, mentre il volante è in pelle nera con inserti in pelle beige. La plancia e la mostrina del cambio presentano uno speciale rivestimento in carbonio, mentre i pannelli porta e i pannelli posteriori sono realizzati con un trattamento speciale che conferisce ai rivestimenti un elegante effetto “floccatura” di colore grigio. Di serie sono sia l’impianto audio JBL con 9 altoparlanti, amplificatore ad 8 canali per 400 watt di potenza complessiva, che il navigatore Blue&Me TomTom 2.