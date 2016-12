foto Ufficio stampa

Una versione giovane e modaiola, che sa interfacciarsi con iPod e iPhone (ma anche altri lettori MP3 e smartphone) grazie al sistema Blue&Me, e può dunque generare tutta la musica che si desidera ascoltare in macchina. I servizi di navigazione sono invece forniti dal leader di settore TomTom, con una tecnologia davvero di facile uso e attenta alla sicurezza, anche per i comandi vocali che affiancano quelli al volante. Il sistema “Blue&Me TomTom Live 2” propone anche numerose funzionalità avanzate di navigazione, come il “Parking Assist” che conduce al parcheggio più vicino alla destinazione impostata o la funzione “Low Fuel Assist” che modifica l’itinerario per raggiungere il più vicino distributore di carburante.

Per il primo anno gratuitamente, Alfa MiTo Upload offre i servizi “Live” di TomTom, come “Google Local Search”, i servizi meteo e, per il traffico, gli utilissimi “HD Traffic” e “Autovelox”. La vettura ha però tratti distintivi anche nel design esterno, dove spiccano i nuovi cerchi in lega leggera Silver Style da 16 pollici e le calotte dei retrovisori esterni e le cornici dei fari anteriori e posteriori rivestite con un trattamento Cromo Satinato. All’interno sono sempre di serie il climatizzatore, i 7 airbag e i poggiatesta anti-colpo di frusta, l’ESP e l’esclusivo differenziale elettronico Alfa Q2.

La nuova MiTo Upload è disponibile nelle motorizzazioni benzina 1.4 da 70 e 78 CV e 1.3 JTDM a gasolio da 85 CV, quelle idonee alla guida dei neopatentati. Ma naturalmente è possibile chiedere quest’allestimento speciale anche per le motorizzazioni più prestazionali, come il 1.4 MultiAir benzina da 105 CV, il 1.3 JTDM turbodiesel da 95 CV e la versione ibrida turbo benzina/gpl 1.4 da 120 CV. I prezzi di Alfa MiTo Upload partono da 15.830 euro e toccano i 20.600 euro della versione turbo benzina/gpl.