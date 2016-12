La Evoque secondo Victoria Beckham

foto Ufficio stampa

“Ho sempre guidato una Range Rover, per me il massimo della qualità e del lusso”, ha detto Victoria, la cui firma sul giovane Suv Land Rover è ben visibile e frutto di 18 mesi di collaborazione col team di creativi della Casa britannica. Eletta nel 2011 “Designer Brand of the Year” ai “British Fashion Awards”, l’ex spice girl oggi stilista ha personalizzato la Evoque con dettagli di stile assolutamente unici, dal set di bagagli su misura offerto di serie all’impianto stereo Meridian da 825 Watt e ben 17 altoparlanti, fino al sistema integrato TV digitale e satellitare. Il motore di questa Evoque speciale è il 2.0 benzina da 240 CV a trazione integrale.

“È il dettaglio, anche il più piccolo, che fa la differenza. Desidero che chiunque entri in questa Evoque si senta speciale, conquistato dalla sua qualità e dalla cura artigianale che si percepisce a bordo. Mi piace che trasmetta una sensazione di lusso, ma anche che conservi un taglio classico insieme a chiare note di attualità”, ha continuato Victoria, che si è presa pure il gusto di “sfottere” il non meno celebre marito disegnando un pomello del cambio che cita una palla… da baseball!