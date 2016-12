Ecco le MINI fluorescenti

- Le MINI diventano fluorescenti.per i modelli MINI, MINI Clubman e MINI Cabrio. Un modo per non smettere mai di stupire e le nuove MINI Ray Line non fanno eccezione. Immutata è invece la filosofia della Casa inglese: offrire contenuti impareggiabili e

foto Ufficio stampa

La gamma Ray Line stupisce per le brillanti colorazioni fluorescenti: dal giallo limone al verde alieno, dal bianco flash al rosa energia, fino all’arancio vitamina e allo shocking blu. Sei versioni “fluo” disponibili per i tre modelli citati e in tutte le motorizzazioni, con la possibilità per il cliente di richiedere in colori fluorescenti anche i coprimozzo, i cerchi da 17 pollici, le strisce sul cofano e sul tetto, i gusci dei retrovisori esterni e le calotte nere dei fari anteriori bixeno. Perché l’importante per una MINI è farsi notare. Il target di riferimento è chiaramente giovanile, il più propenso a sfidare le convenzioni.

Il debutto delle nuove MINI Ray Line è previsto nel weekend del 5 e 6 maggio. I prezzi partono da 16.150 euro e si riferiscono alla carrozzeria classica con motore benzina da 75 CV e allestimento One. Per la Clubman si parte invece da 18.950 euro e per la Cabrio da 21.950 euro. Con i nuovi modelli, MINI lancia anche una nuova offerta finanziaria che prevede l’acquisto rateale a partire da 99 euro al mese, e che include l’assicurazione RC Auto con la copertura furto e incendio per un anno. Non solo, ma nella fase di lancio, le concessionarie MINI regaleranno l’intero pacchetto Mini Ray Line, il cui valore arriva fino a 2.900 euro (secondo il modello).