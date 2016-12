Il crossover ad alte prestazioni

- Il crossover in salsa sportiva reca la sigla R.e lo fa con un allestimento unico full optional e la trazione integrale 4x4. Tarato per le alte prestazioni,e 383 Nm di coppia massima, cui è abbinato un cambio automatico a 6 rapporti.

foto Ufficio stampa

Con oltre 10 mila unità vendute in Italia in un anno e mezzo circa, Sportage è già uno dei Suv più apprezzati sul nostro mercato. Ma ora rafforza la sua immagine con questa versione sportiva e particolarmente ricca di contenuti. Di serie Kia Sportage R vanta gli interni in pelle, il grande tetto elettrico panoramico e il navigatore satellitare. Grazie ai sensori anteriori e posteriori e alla telecamera posteriore, sono poi più facili le manovre per il parcheggio.

Il design esterno mette in mostra i cerchi in lega da 18 pollici e i fari allo xeno con le luci diurne a LED. A firmare l’esclusività di questa versione è poi la numerazione della serie, limitata e identificata da una targhetta collocata sul tunnel centrale. Questa riporta il numero di produzione, che appare anche sul portachiavi in argento dedicato in esclusiva ai possessori della versione R. Il prezzo di Kia Sportage R è di 37.000 euro, con garanzia standard di 7 anni.