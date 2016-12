I corti di Fiat 500 by Gucci

foto Ufficio stampa

L’iniziativa nasce per volontà del direttore creativo di Gucci, Frida Giannini, e dei vertici Fiat, che hanno invitato Jefferson Hack (caporedattore di Dazed & Confused e di AnOther Magazine), Chris Sweeney (regista di Nowness), Olivier Zahm (caporedattore di Purple Fashion Magazine), Franca Sozzani (caporedattore di Vogue Italia) e Alexi Tan (regista) a proporre a giovani e talentuosi filmakers corti liberamente ispirati alla Fiat 500 by Gucci. I 5 corti sono: “Papillon Polaroid” di Olivier Zahm; “The Race” di Will Davidson; “Assembly line” di Chris Sweeney; “Reverse to Perfection” del trentenne italiano Francesco Carrozzini; “Divergence” di Alexi Tan.

La 500 by Gucci è molto più di una serie speciale, è il trionfo dello charme che un’automobile può esprimere, griffata da Gucci sia nella normale carrozzeria della Fiat 500 che in quella cabrio della 500C. Due i colori disponibili: bianco con elementi cromati opachi e nero lucido con brillanti accenti cromati, mentre il tettuccio è sempre nero con la caratteristica striscia in tessuto verde-rosso-verde su tutta la lunghezza, motivo grafico che è riportato anche sulle fiancate.