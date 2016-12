Le mille facce di Panda

- Non sarà mai banale la Panda. Comune sì, indubbiamente, l’utilitaria più venduta in Italia e in molti altri Paesi europei, ma non banale. Tanto che per il lancio della nuova serie Fiat ha pensato ai clienti più esigenti, che avranno la possibilità di personalizzare la loro Panda con

foto Ufficio stampa

Il primo ambito – Personalizzazione – prevede tra l’altro i cerchi in lega da 15 pollici diamantati, le pratiche barre sul tetto, tre serie di sticker da applicare sulla carrozzeria, vari coprimozzo e copri-valvole degli pneumatici. All’interno i tappeti in moquette, velluto o gomma con tre grafiche differenti. Davvero esclusivi sono l’appendigiacca in acciaio collocato sul poggiatesta, le tre cover per la chiave di avviamento e il multimedia adapter kit. L’area Utilità include quegli accessori che rendono un viaggio confortevole. Il primo fra tutti è il dispositivo Blue&Me TomTom 2, anche nella versione LIVE, che unisce più servizi, dall’infotainment alla navigazione Gps.

L’ambito Comfort è stato pensato per quei clienti che chiedono alla Panda più attenzione per il tempo libero, dai bauli per il tetto (da 360 e 490 litri) alla protezione del vano bagagli. In catalogo ci sono anche i dispositivi per trasportare biciclette, snowboard, sci, kayak e windsurf. A questi tre ambiti si aggiungono poi i due pacchetti Techno e Flex, realizzati in collaborazione con Mopar e ciascuno proposto a 500 euro. Il primo include, fra l’altro, la porta multimediale “My port” e i comandi al volante, il pacchetto Flex accentua la flessibilità della Panda proponendo l’omologazione 5 posti, il sedile abbattibile a tavolino, il sedile posteriore con schienale sdoppiato 60/40 e il cargo box.