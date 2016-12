La Evoque con le bollicine!

foto Ufficio stampa

La Evoque-Bollinger si presenta con una tinta di carrozzeria che richiama il vino, così come gli interni propongono sedili di pelle e rivestimenti dei pannelli delle portiere speciali. Eccellenza, personalità, glamour, sono tanti i punti in comune tra la Evoque e l’azienda rinomata per i suoi champagne, i più venduti nel Regno Unito. E proprio oltre Manica si gioca un ulteriore punto in comune tra i due prodotti: la partecipazione al nuovo film di James Bond “Skyfall”.

Nel corso del 2012 la Range Rover Evoque-Bollinger parteciperà ad una dozzina di eventi in tutta Italia. La vettura seguirà infatti le tappe principali della Luxury Lounge, un motorhome di 60 mq realizzato dal Gruppo Meregalli, distributore ufficiale di Bollinger per l’Italia ed esempio unico di showroom con degustazione viaggiante. Ripercorrendo così l’esperienza della Range Rover Spirito DiVino Wine Car, realizzata sempre da Aznom e presentata nell’edizione 2011 di Vinitaly.