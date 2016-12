foto Ufficio stampa

Il colore di carrozzeria “rosso Lumberjack” marca subito la personalità del pick-up, che mette in mostra anche sticker laterali con la scritta “Natural Story”. Già di per sé veicolo pratico e adatto all’impiego outdoor, in questa versione speciale Fiat Strada acquista un look più fuoristradistico, evidenziato dalle barre longitudinali sul tetto e dai cerchi in lega da 15 pollici con pneumatici maggiorati e tassellati di misura 205/65. A caratterizzare gli interni sono innanzitutto i rivestimenti dei sedili in pelle, i tappetini con logo Lumberjack e l’originale strumentazione con optional supplementari come la bussola e l’inclinometro.

Fiat “Strada by Lumberjack” monta il motore turbodiesel common rail 1.3 Multijet da 95 CV, forte di una coppia di 200 Nm a 1.500 giri al minuto. Un propulsore molto efficiente, basti pensare che i consumi medi sono stimati a 5,3 litri di gasolio per 100 km, un livello pressoché introvabile nella categoria dei pick-up. A trazione anteriore, il veicolo dispone di serie del differenziale elettronico E-Locker, che all’evenienza blocca il differenziale anteriore per fornire tutta la forza motrice alla ruota con la maggior aderenza, un aiuto importante sui terreni dove l’aderenza è scarsa.

Fiat Strada è lungo 4,46 metri, largo 1,71 e con un passo di 2,75 metri. La versione a cabina lunga dispone di un cassone posteriore lungo 1,332 metri, mentre a cabina lunga si ferma a 1,082 metri, ma offre 4 comodi posti all’interno. Fiat “Strada by Lumberjack” costa 16.700 Euro nella configurazione a cabina lunga e 17.850 Euro in quella con cabina doppia.