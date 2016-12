Una sportiva dal cuore verde

foto Ufficio stampa

Smart Brabus fortwo electric drive si distingue già dal look. Gli elementi aerodinamici, l’assetto sportivo e i cerchi in lega da 16 pollici davanti e da 17 dietro marcano l’indole sportiva della vettura, che però non si fa mancare i classici dettagli “ecologisti”, come i gusci dei retrovisori esterni verniciati in verde elettrico. Tinta che riappare anche nell’abitacolo per alcuni elementi di contrasto. I sedili sono in pelle, il volante è sportivo e ha i comandi del cambio integrati, la pedaliera è sportiva in acciaio.

Il motore elettrico è stato potenziato e sviluppa ora una potenza di 60 kW (55 kW la normale Smart fortwo ED). La coppia massima di 135 Nm consente uno spunto eccellente, ben coadiuvato dal piacere di guida che deriva dall’assetto ribassato di 10 millimetri. La collaborazione tra Smart e Brabus, oltre alle versioni top di gamma del marchio Smart, propone anche sperimentazioni intelligenti come la Smart Brabus ebike. Esposta anch’esso a Ginevra, raggiunge i 45 km/h di velocità.

Intanto Daimler ha avviato anche in Italia la commercializzazione della Smart fortwo electric drive. Prezzo di 19.900 Euro, IVA esclusa, oppure prezzo di 15.900 Euro e noleggio della batteria ad un canone mensile di soli 54 Euro, sempre escludendo l’IVA.