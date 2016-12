Debutta domani Suzuki Swift Lupin

foto Ufficio stampa

Espressione più autentica della cosiddetta “Japan Coolture”, Suzuki Swift Lupin nasce dalla fortuna, anche in Occidente, dei manga, i celebri fumetti seriali giapponesi. Lupin III entra pienamente in questa cultura, dapprima con una serie di romanzi famosi nel Sol Levante, poi con la serie cartoon in Tv esportata in ogni angolo del mondo. Lupin III è il ladro gentiluomo imprendibile e ineguagliabile, campione di astuzia e di umorismo, il testimonial perfetto insomma per la Swift, resa ancora più esclusiva in questa versione speciale, che vanta accessori cromati unici per le modanature della calandra anteriore, delle frecce e dei retronebbia.

Suzuki Swift Lupin sarà disponibile nelle versioni 5 porte a benzina e diesel, allo stesso prezzo delle versioni standard. Il plus è in quei 10 anni di assicurazione furto, incendio, scippo e rapina inclusa nel prezzo. Per partecipare al concorso occorre invece compilare l’apposito form presente sul sito www.japancoolture.com/swiftlupin o sulla fan page di Facebook www.facebook.com/JapanCoolture , dove chi partecipa ha anche diritto a contenuti multimediali quali screensaver, salvaschermi e suoneria del cellulare. Nelle concessionarie Suzuki è poi possibile attivare il codice gioco per partecipare all’estrazione del premio finale: una fantastica Suzuki Swift GL Style Lupin color Rosso Passione.