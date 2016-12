Audi Q3 Vail, il Suv per la neve

- È senza dubbio la neve la protagonista dell’inverno 2012. E per affrontarla cosa c’è di meglio che un Suv pensato apposta per la neve? Come, che interpreta in modo nuovo la funzionalità del Suv e. Basti guardare le barre sul tetto in alluminio (con finiture in carbonio), progettate appositamente per il trasporto di sci e snowboard.

Non solo, ma alloggiate nella parte anteriore delle stesse barre ci sono degli efficienti fari aggiuntivi a LED che si possono attivare con pulsanti posti sotto il tetto. Un look insomma che denota subito il carattere sportivo di Audi Q3 Vail, le cui carreggiate sono più larghe di 40 mm e l’altezza da terra cresce di 30 mm rispetto al normale Q3. I passaruota sono maggiorati e le ruote sono enormi: 20 pollici con pneumatici 255/45 e protezioni sottoscocca in alluminio rafforzate, più idonee per affrontare i terreni difficili. Per la Q3 Vail - che deve il suo nome alla nota località sciistica statunitense - è disponibile l’esclusiva tinta Rosso Energia, con dettagli in quarzo opaco.

Certo anche il motore dà il suo contributo: il 2.5 turbo benzina sviluppa 314 CV di potenza e una coppia formidabile di 400 Nm. Una motorizzazione che finora non si è vista nella gamma Q3 a listino in Italia, e che è accompagnata dalla trazione integrale permanente e dal cambio automatico S Tronic, gestibile anche con i grandi bilancieri posti dietro al volante. Non propriamente da neve sono invece le performance di cui questo Suv è capace: 260 km/h di velocità massima e accelerazione da 0 a 100 orari in 5,5 secondi.

Decisamente raffinati anche gli interni di Audi Q3 Vail, che mischia elegantemente tre colori: nero, grigio e rosso. Il padiglione è in Alcantara grigio titanio, la tappezzeria nera e i tappetini neri hanno sottili bordi in pelle/velluto color rosso. Indiscusso protagonista nel quadro strumenti è l’alluminio, che spicca su tachimetro e contagiri. Nel portabevande tra i sedili anteriori e in uno dei lati del vano bagagli ci sono poi due basi di ricarica: la prima serve per termos e per scaldare vivande, la seconda per alloggiarvi utili torce (ma anche termos). Un originale tappeto con cuscini riscaldabili integrati nel bagagliaio permette di togliere o indossare scarponi da sci con maggior comfort.