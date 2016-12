Smart insegue i giovani

. Si tratta di un’edizione speciale – realizzata in soli 299 esemplari –che conseguita la patente B, in base al nuovo Codice della strada (art. 117), non possono guidare per un anno autovetture con un rapporto peso/potenza superiore ai 55 kW per tonnellata.

foto Ufficio stampa

Per un’auto “leggerina” come la Smart un problema e così si spiega questa versione speciale. La cdi teen rientra infatti nei limiti e apre ai teen-agers le porte di Smart. Basata sulla fortwo coupé con motore diesel cdi e nell’allestimento “pure”, questa versione segue l’universo giovanile anche nei canoni di stile: look “total black”, eleganti cerchi in lega Brabus da 15 pollici e non manca un accessorio giovane per eccellenza come il navigatore satellitare. Il piccolo e leggero motore diesel common rail di 800 cc si fa apprezzare per la straordinaria efficienza: i consumi medi di gasolio sono pari a 3,3 litri per 100 km e le emissioni di CO2 si attestano ad appena 86 g/km. Il filtro antiparticolato è di serie.

Non correrà più di tanto (135 km/h la velocità massima omologata), ma d’altronde i giovani un piccolo prezzo emozionale dovranno pur pagarlo. La nuova Smart fortwo cdi teen è già disponibile presso le concessionarie italiane. Davvero intrigante il prezzo – 11.900 Euro, Iva e messa su strada incluse – considerate le dotazioni, per un vantaggio per il cliente che Daimler Italia stima in oltre 2.700 Euro.