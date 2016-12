Honda CR-V Edizione Esclusiva

. Il bel Suv nipponico è effettivamente più ricco di contenuti in quest’ultima versione – lanciata sul mercato italiano lo scorso fine settimana – ma è anche più economico. Basti pensare chePer avere uno dei Suv più eleganti in circolazione.

foto Ufficio stampa

La cosa di maggior rilievo sta nel fatto che l’equipaggiamento aggiuntivo previsto dalla “Edizione Esclusiva” vale per tutti e quattro gli allestimenti di CR-V: Elegance, Lifestyle, Exclusive e Advance. Tutte le versioni del Suv propongono cioè i nuovi paraurti, più pronunciati e dinamici, e acquistano i sensori di parcheggio anteriori e posteriori, i vetri posteriori oscurati, i nuovi sedili in Alcantara/Stoffa e i sedili posteriori che possono essere spostati in avanti e indietro per 150 mm di corsa. Infine il bagagliaio è ora a doppio piano di carico e ha una capacità massima di 1.532 litri se si reclina la seconda fila di sedili.

Di serie l’Edizione Esclusiva di Honda CR-V dispone del controllo di stabilità dell’eventuale rimorchio (TSA), della spia della pressione pneumatici, dei poggiatesta anteriori attivi. Il top di gamma Advance vanta poi l’evoluto pacchetto per la sicurezza attiva che include il regolatore di velocità adattativo (ACC), il sistema di prevenzione delle collisioni (CMBS) e i fari anteriori adattativi alla curva (AFS). Gli airbag standard sono frontali, laterali e a tendina anteriori e posteriori. Per il comfort, tutte le Honda CR-V dispongono di climatizzatore automatico bizona, cruise control, retrovisore interno fotocromatico.

La gamma motori di CR-V Edizione Esclusiva si compone del 2.0 i-VTEC benzina da 150 CV e del nuovissimo 2.2 i-DTEC turbodiesel common rail, sempre da 150 CV e con filtro antiparticolato di serie. Il prezzo di listino di quest’ultima serie di Honda CR-V parte dai 22.900 Euro del 2.0 benzina in allestimento Elegance, mentre la gamma a gasolio parte da 28.950 Euro. A richiesta c’è anche il cambio automatico, offerto al sovrapprezzo di 1.600 Euro.