La moda viaggia in Mercedes

- L’auto della moda è Mercedes. I punti di contatto sono tanti – charme, lusso, stile di vita – e così il prestigioso marchio della Stella incontra la moda con estrema naturalezza. Come a, aprendo la stagione degli appuntamenti milanesi dedicati ad uno dei settori d’eccellenza del made in Italy.

foto Ufficio stampa

Da tanti anni Mercedes-Benz accompagna le sfilate e gli appuntamenti internazionali più importanti della moda e il 2012 non farà eccezione, legandosi ad eventi da New York a Berlino, per una ventina di Paesi nel mondo.(la Camera della Monda). Icona dello stile, Mercedes rappresenta il sogno di tanti automobilisti allo stesso modo delle grandi griffe che incarnano il desiderio di “vestire” con eleganza ed esclusività.