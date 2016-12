Opel e Valentino Rossi per l’Ospedale Meyer

08:00 - Una Opel Adam personalizzata da Valentino Rossi per l’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze. L’Eicma non è solo passione per le moto, ma anche solidarietà e il pubblico che affolla il Salone della moto sa essere generoso. L’auto poi è davvero speciale, coloratissima e unica, una Opel Adam disegnata da Valentino Rossi e Aldo Drudi, collaboratore storico del campione di Tavullia, che così sostengono un’iniziativa di solidarietà a favore della Fondazione dell’Ospedale Pediatrico Meyer Onlus.

Le grafiche sull’auto sono quelle che rimandano all’universo di Valentino Rossi: il numero 46, la scritta “The Doctor”, mentre gli interni in pelle sono firmati Dainese. La “Adam&Vale for Charity” è la dimostrazione che la city car Opel si presta a infinite possibilità di personalizzazione, ma questa è però qualcosa in più di un’auto speciale, che nasce dalla creatività di Valentino Rossi e del designer Aldo Drudi. È un’auto che verrà messa all’asta nel corso di un evento benefico che la Fondazione Meyer organizzerà a dicembre per raccogliere fondi per le attività dell’Ospedale pediatrico, una delle eccellenze sanitarie italiane. Ma fin d’ora tutti possono sostenere l’iniziativa, non soltanto il pubblico dell’Eicma 2013, ma anche chi effettuerà una donazione attraverso il sito www.ioaiutoilmeyer.it.