Opel Adam, la city car sempre connessa

09:30 - Il sistema di infotainment IntelliLink e quello integrato di riconoscimento vocale Siri Eyes Free diventano di serie sulle nuove Opel Adam Black Link e White Link. Opel vuol dimostrare a tutti quanto moderna e tecnologica sia la sua piccola city car, un’auto in cui l’espressione “sempre connessa” non è un luogo comune. Opel produrrà soltanto 2.000 unità di Adam Black Link e White Link, nomi che richiamano le due esclusive tinte di carrozzeria che le contraddistinguono.

I vantaggi dei due sistemi IntelliLink e di riconoscimento vocale sono svariati. Chi possiede un iPhone, ad esempio, compatibile con iOS 6, può attivare in tutta sicurezza Siri Eyes Free coi tasti posti sul volante ed eseguire una serie di funzioni di intrattenimento senza dover staccare le mani dal volante e riducendo così al minimo le distrazioni. Coi comandi vocali il guidatore può telefonare ai contatti in memoria sullo smartphone, ascoltare brani musicali dalla propria iTunes Library, passare da una sorgente musicale all’altra, ascoltare, comporre e inviare sms, accedere all’agenda e la calendario, persino richiedere a Eyes Free risultati sportivi o altre notizie. Per distrarsi di meno, e aumentare la sicurezza, lo schermo dello smartphone non si illumina.

Oltre all’aspetto tecnologico, già il look delle due Adam Black Link e White Link è però speciale: le calotte dei retrovisori esterni e la barra della calandra con il logo Opel sono in alluminio spazzolato e fanno da motivo di contrasto con la carrozzeria. Il lunotto è poi scuro e si abbina più sportivamente allo spoiler, i cerchi sono da 17 o 18 pollici. A LED sono le luci diurne anteriori e i gruppi ottici posteriori. Le tonalità bianca o nera vengono riproposte anche all’interno, per i rivestimenti dei sedili e la consolle centrale.