Lo charme di Citroen DS Faubourg Addict

C'è qualcosa di instancabile in una Citroen DS, vecchia o nuova che sia, ed è quella di non smettere di farsi ammirare. Più che evergreen, sono auto uniche, e talvolta capita di scorgere in strada una storica DS e ancora ci voltiamo a guardarla. Le nuove non fanno eccezione e Citroen lo sa, al punto da esaltarne l'esclusività con versioni elegantissime come le nuove Faubourg Addict. Disponibili per i modelli DS3, DS3 Cabrio, DS4 e DS5.

Faubourg Addict è un pacchetto che gioca coi colori, perché l’eleganza è molto spesso una questione di sfumature, di riflessi di colore, di ombre e luci che giocano tra loro. Quante volte ce lo siamo sentiti dire dagli esperti di immagine o da uno stilista. Per le auto non è da meno, e la gamma Citroen DS – già prestigiosa di suo – lo conferma. Le nuove versioni Faubourg Addict si caratterizzano per i nuovi toni di colore, una inedita carrozzeria color nero profondo con sfumature leggermente violacee. Ma in seguito Citroen proporrà altre tinte sfumate, come il Bianco Absolut, il Bianco Perla e il Nero Perla.

Ma non è tutto qui. Il pacchetto Faubourg Addict propone anche cerchi diamantati con coprimozzo color rosso o nero, a seconda del modello DS e della tinta della carrozzeria. Sulla Citroen DS3, ad esempio, il pacchetto Faubourg Addict con cerchi in lega diamantati da 17 pollici, costa 1.200 euro sull’allestimento So Chic e 600 euro su quello Sport Chic. Sulla DS3 Cabrio lo stesso pacchetto costa rispettivamente 800 e 300 euro. La più grande Citroen DS4 Faubourg Addict vanta cerchi da 18 pollici e la DS5 da 19”, il sovrapprezzo per questi due modelli va da 700 a 1.350 euro.