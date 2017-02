ABT firma la Volkswagen Golf da pazzi!

In attesa della nuova Golf con power unit ibrida , che vedrà le mosse fra tre anni, ecco la Golf GTI Clubsport ABT, una supercar da 370 CV e la Golf più potente e veloce di tutti i tempi. Ma chi è ABT? Partner storico di Volkswagen, di cui elabora in senso sportivo i suoi modelli, ABT Sportsline è uno degli allestitori auto più famosi in Germania, e questa Super Golf ne è la dimostrazione.

Lavoro sul motore, ma anche sulla centralina elettronica e sui software delle power unit motore/trasmissione. ABT Sportsline si muove in ogni direzione per dare vigore alle sue creature. E vi riesce sempre. Partiti da una Golf GTI Clubsport S, già forte di suo di 310 CV, lʼazienda tedesca è riuscita a portare la potenza massima a 272 kW, pari a 370 CV, per una coppia massima incrementata da 380 a 460 Nm, omogenea in quasi tutte le condizioni di esercizio. Una supercar da mettere in pista, lʼauto compatta a trazione anteriore più veloce del mondo. Se si prende come riferimento la prima Volkswagen Golf GTI degli anni 70, siamo a livelli di potenza tre volte superiori.