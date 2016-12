A Volvo S60 e V60 il premio affidabilità

08:30 - Lʼaffidabilità si conferma il valore premiante delle Volvo. Ad attestarlo ufficialmente è Dekra, che ha eletto le nuove S60 e V60 le “auto più affidabili” nel segmento delle vetture medie. Un riconoscimento non da poco, perché spiega perché le vetture della Casa scandinava mantengano elevato il loro valore nel tempo. Il programma Volvo Selekt commercializza Volvo usate e le garantisce fino a 60 mesi e per 150.000 km. Una copertura migliore che su unʼauto nuova!

Le Volvo S60 e V60 sono state di recente sottoposte a un corposo maquillage. Il Model Year 2015 delle due vetture rivela, esteticamente, la maggior personalità del frontale, dove la griglia è stata allargata e si stagliano i nuovi proiettori anteriori dal look più deciso, e che integrano le luci per la marcia diurna. La linea laterale è possente, sia per la berlina che per la wagon, con cerchi standard da 17 pollici, ma lʼestesa gamma accessori include anche quelli da 18 e da 19 pollici. Lʼabitacolo propone legni e pellami di pregio, in sintonia con la filosofia Volvo di rendere accogliente e super confortevole la vita a bordo. Dettagli di stile importanti sono la tinta Piano Black per gli inserti e lʼelegante specchietto retrovisore senza cornice.

Sia la berlina che la station wagon dispongono di tre moderne motorizzazioni, tutte turbo. Due sono a benzina: la potente T6 da 306 CV e la non meno brillante T5 da 245 CV. A gasolio il D4 da 181 CV si fa vanto della massima efficienza nel segmento D, assicurando consumi medi sui 100 km di soli 3,7 litri ed emissioni di CO2 inferiori ai 100 grammi al km. Un cambio automatico a 8 rapporti assicura una guida fluida e un’eccellente economia dei consumi. I prezzi della Volvo S60 Model Year 2015 partono da 29.000 euro, quelli della V60 da 30.500 euro.