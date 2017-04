A Vinitaly lʼesordio italiano di Arteon

Da oltre mezzo secolo Verona è la capitale del vino italiano , almeno dal punto di vista amministrativo. Vi si svolge infatti Vinitaly , la più grande vetrina della viticoltura italiana, che in questi giorni ha celebrato la sua 51° edizione. Ma Verona è anche la sede del gruppo Volkswagen in Italia , il quale ha voluto scegliere proprio Vinitaly per presentare in anteprima nazionale la sua nuova ammiraglia berlina: Arteon .

La suggestiva cornice storica del Palazzo della Gran Guardia ha fatto da scenario a un bellissimo esemplare bianco della Arteon, presentato dal Direttore del brand Volkswagen Andrea Alessi. Con le sue linee sportive “fastback”, in pratica due volumi e mezzo con un grande portellone posteriore, Arteon si pone come alternativa alla più tradizionale Passat berlina. Prende il posto della Passat CC nella gamma Volkswagen, e quindi con tratti da coupé 4 porte ben visibili nella carrozzeria, che pure non perde in fatto di funzionalità, perché il grande bagagliaio non è inferiore a quello della Passat SW. Evoluta la dotazione tecnologica di bordo, con una strumentazione tutta digitale Active Info Display e un sistema dʼinfotainment Discover Pro da 9,2 pollici con comandi gestuali.