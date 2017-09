9 settembre 2017 07:00 A Parma la fiera del turismo in libertà Ogni anno 8 milioni di camperisti viaggiano in Italia

A settembre Parma diventa la capitale italiana del camper. Apre oggi alle Fiere del capoluogo emiliano e andrà avanti fino al 17 settembre il Salone del Camper, evento che per importanza è secondo soltanto a Dusseldorf (da poco chiuso) nel settore del turismo in libertà. Perché il camper è molto più di un veicolo, è una filosofia, uno stile di vita, unʼidea alternativa del turismo e della sostenibilità.

Organizzato dal polo fieristico di Parma e da APC, lʼAssociazione dei produttori di caravan e camper, il Salone sarà aperto tutti i giorni dalle 9.30 alle ore 18 e occuperà unʼarea di 140 mila metri quadrati. I bambini fino a 12 anni hanno lʼingresso gratuito, i prezzi sono di 8 euro nei giorni feriali e 10 il sabato e la domenica, mentre il ridotto costerà 6 e 9 euro secondo i giorni della settimana e del weekend. Ma cosa vedremo a Parma che già non si sa da altri eventi del settore? Prodotti certo, innovazioni, ma soprattutto idee nuove. Su come viaggiare, su come spostarsi, su come vivere al meglio il comfort a bordo della propria casa itinerante.

Unʼidea di turismo da sempre forte nei Paesi del nord Europa, ma che prende sempre più piede anche in Italia, paese amatissimo peraltro dal popolo dei camper, visto che ogni anno sono 8 milioni i camperisti che attraversano la penisola. I margini di crescita del settore sono ancora ampi: lʼAPC stima nel 7,5% gli italiani che scelgono il camper in qualità di turisti, mentre in alcuni Paesi europei la quota sale al 20%. Gli espositori presenti sono il 10% in più del 2016. Il Salone di Parma è quindi lʼoccasione giusta per valorizzare il settore e la presenza dei principali produttori e allestitori di questi veicoli ne è la dimostrazione.