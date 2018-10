A listino la nuova generazione di Ford Focus

La miglior Ford Focus di sempre . Certo la definizione arriva dalla stessa Ford, ma non è campata in aria, perché scoprendo la quarta generazione della vettura colpisce lʼarticolata offerta di dotazioni di sicurezza, le più avanzate della categoria.

Alla base c’è il Ford Co-Pilot360 , che lasciando interagire due telecamere, tre radar e 12 sensori migliora la sicurezza, la guidabilità e facilita tutte le manovre. L’Adaptive Cruise Control con Stop & Go regola la marcia, mentre l’Adaptive Front Lighting System regola l’illuminazione dei fari in base alle condizioni di visibilità . Non manca la frenata automatica di emergenza con riconoscimento di pedoni e ciclisti e lʼ Evasive Steering Assist , prima volta su unʼauto di segmento C, che aiuta i guidatori a evitare tamponamenti a basse velocità.