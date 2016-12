A Las Vegas la fiera dellʼauto speciale

Per gli appassionati degli accessori speciali è il salone da visitare a tutti i costi. È il Sema di Las Vegas, e per una volta la capitale del gioco dʼazzardo non attrae per i tavoli verdi e le macchinette mangiasoldi, ma per il tuning automobilistico. Il salone "Speciality Equipment Market Association" è la più grande fiera del tuning a livello internazionale, dove lʼequipaggiamento speciale incontra un mercato fortissimo in Usa, ma che sta crescendo di anno in anno anche in Europa.