A Francoforte la nuova Smart Fortwo Cabrio

Smart completa il rinnovamento della gamma con la nuova Fortwo Cabrio . È la seconda generazione della piccola decappottabile Daimler, che già stupì allʼesordio 16 anni fa, sempre al Salone di Francoforte (era il 1999). Agilissima, con un raggio di sterzata che si compie in circa 7 metri , nuova Smart Fortwo Cabrio è una cittadina perfetta, con in più il glamour della carrozzeria scoperta e dalla sua innovativa capote ripiegabile "tritop" , che si apre o chiude in soli 12 secondi.

Partiamo proprio dallʼinnovativa capote per descrivere la nuova Fortwo Cabrio. Sono tre le possibili configurazioni: chiusa, col tetto scorrevole aperto a metà (basta premere un pulsante) e cabriolet con la capote tutta aperta, e in questo caso le barre amovibili sul tetto vanno riposte nel lato interno del portellone. Con una superficie di 1,8 metri quadrati, la capote tritop in tessuto è più grande rispetto al modello precedente e ha un rivestimento esterno in tessuto poliacrilico che resiste meglio alla luce. Tra il rivestimento esterno e interno si trova uno strato in caucciù, per uno spessore complessivo della capote di 20 mm. Capote che è disponibile in tre distinte tonalità: blu denim, rossa o nera, mentre il rivestimento interno è sempre in grigio. Il lunotto è termico e realizzato in vetro.