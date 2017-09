A Dusseldorf il debutto del camper Ducato 4x4

Il Caravan Salon di Dusseldorf è la più grande rassegna al mondo dedicata ai camper. Le migliori soluzioni del turismo hotel free sono presenti nella città tedesca fino a domenica 3 settembre, per poi trasferirsi a Parma, dal prossimo 9 settembre, nel nostrano Salone del Camper , di certo non meno interessante. Protagonista a Dusseldorf è Fiat Ducato , il camper più venduto dʼEuropa.

Per l’occasione debutta ufficialmente il Ducato 4x4 e Fiat Professional presenta anche il Ducato 4x4 Expedition 2017, un prototipo di grande appeal realizzato proprio sulla versione a trazione integrale. Un camper adatto a chi ha uno stile di vita sportivo e avventuroso, e che apre nuovi orizzonti per le vacanze attive, dimostrando la capacità di Fiat Professional di anticipare le nuove tendenze in un settore in continua crescita. Fiat Ducato 4x4 Expedition 2017 è uno Show Vehicle, ovvero un modello campione che racchiude il meglio delle tecnologie oggi disponibili sui veicoli cosiddetti ricreazionali.