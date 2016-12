A Detroit il ritorno delle berline classiche

Al Salone di Detroit la Cruze si presenta sia nella carrozzeria berlina tre volumi che in quella 5 porte che più piace in Europa. Ma sul pianale di questo modello è stata anche realizzata la variante ibrida elettrica Bolt EV. La nuova Chevrolet Cruze è più lunga e più larga, ha dotazioni importanti e un ottimo rapporto qualità/prezzo, le doti che servono per fronteggiare lʼagguerrita concorrenza asiatica. La berlina offre unʼabitabilità superiore a quella di categoria, il segmento C, con circa 7 centimetri di spazio in più per le ginocchia dei passeggeri posteriori. La dotazione hi-tech comprende la radio con sistema MyLink e schermo da 7 pollici, i servizi OnStar e lʼabitacolo è un hotspot Wi-Fi compatibile coi sistemi Android Auto e Apple CarPlay.