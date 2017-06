A Cernobbio il Concorso dʼEleganza Villa dʼEste

Il motto del Concorso dʼEleganza 2017 è stato “Around the World in 80 Days – Voyage through an Era of Records”. Lʼispirazione lʼha data il XIX secolo, agli albori dellʼinvenzione dellʼautomobile, ma il fermento del viaggio si era impadronito della ricca borghesia industriale, che coltivava il sogno di raggiungere ogni angolo del mondo. E dopo il treno e la nave a vapore, lʼera della motorizzazione era lì lì pronta a esplodere.