A Carrara 4x4 Fest, Passione Integrale

10:00 - Carrara si appresta a ospitare il prossimo fine settimana il 4x4Fest, un evento divenuto ormai imperdibile per gli appassionati di fuoristrada. Da venerdì 10 a domenica 12 ottobre CarraraFiere accoglie infatti la 14° edizione del festival e tutto è pronto per le tante aree test che permetteranno ai visitatori di conoscere meglio la guida in fuoristrada (e divertirsi un mondo!). Lo slogan: “4x4Fest: passione integrale”.

Coinvolta nel 4x4Fest anche la spiaggia di Marina di Carrara, le celebri cave di marmo e l’entroterra collinare, per un divertimento che si annuncia a 360 gradi. Nelle giornate di sabato e domenica si svolgeranno le escursioni alle cave di marmo con l’assistenza degli istruttori UISP. I partecipanti possono scegliere se partecipare con la propria vettura o come passeggeri su veicoli Mitsubishi e Suzuki in dotazione agli istruttori. Pista sulla sabbia invece domenica alle 9,30, con la gara Beach Fun 4x4 sulla spiaggia. L’area esterna del complesso fieristico sarà organizzata da R Service, che ha allestito una pista per i test drive delle Case automobilistiche presenti, nomi del calibro di Fiat, Jeep, Land Rover, Mitsubishi, Ssangyong e Suzuki.

Non mancheranno gli spettacoli, dai Truck Show ai quad e mini-quad fino al Rally Show. Quest’ultimo con le vetture fuoristrada che partecipano al campionato del mondo “Crosscountry rally”. Ma gli eventi sono tanti, coinvolgeranno anche i bambini e Suzuki allestirà venerdì “Jimny Show”, una sfida a bordo del piccolo 4x4 nipponico. Per tutte le informazioni sull’evento c’è il sito www.4x4fest.it. L’ingresso giornaliero costa 10 euro, 7 il ridotto e i bambini fino a 12 anni entrano gratis.