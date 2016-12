4C Spider, la star Alfa Romeo

15:00 - La star Alfa Romeo allo stand di Ginevra è senza ombra di dubbio la 4C Spider. La versione per i mercati europei, quindi unʼassoluta novità mondiale, dopo la premiere a Detroit della versione che sarà lanciata in Nord America. Accanto a lei la 4C Coupé, versione coperta della due posti italiana, entrambe disegnate dal Centro Stile Alfa Romeo e con architettura a trazione posteriore e motore in posizione centrale.

A Ginevra l’Alfa Romeo 4C Spider è presente in due esemplari: una di colore Bianco Madreperla tristrato metallizzato e l’altra in tinta Giallo Prototipo. Fissati anche i prezzi della spider: 60.400 euro, senza IVA né tasse, mentre lʼAlfa 4C Coupé costa 52.200 euro, anche qui IVA e tasse escluse. Ma alla rassegna elvetica la Casa del Biscione porta altre novità: il nuovo allestimento top di gamma di Giulietta, che si chiama Collezione, e la MiTo Racer dʼimpronta chiaramente sportiva. Nuova Alfa Giulietta Collezione si contraddistingue per le calotte nere dei retrovisori esterni, ripiegabili elettricamente, per i cerchi in lega da 17 pollici a raggi e con lʼopzionale tetto nero a contrasto. Allʼinterno spiccano i suggestivi sedili rivestiti in pelle bicolore (nero/grigio), con cuciture a contrasto.

La dotazione di serie di Giulietta Collezione include 6 airbag, il dispositivo Alfa DNA con differenziale elettronico Q2, il controllo elettronico di stabilità ESC con anti-slittamento ASR e Hill Holder, fendinebbia e sensore di pressione degli pneumatici. Per il massimo del comfort, sempre di serie sono il climatizzatore automatico bizona, gli alzacristalli elettrici posteriori, la radio touch-screen con CD/MP3 e volante in pelle con comandi radio, i sedili anteriori con regolazione lombare, i sensori luci e pioggia. Sull’allestimento Collezione debutta il nuovo motore turbodiesel Multijet 1.6 JTDM da 120 CV Euro 6, ma sono disponibili altre quattro motorizzazioni: 2.0 Multijet da 150 e 175 CV, questʼultimo esclusivamente con cambio automatico a doppia frizione Alfa TCT, e i due turbo benzina 1.4 MultiAir da 120 e 170 CV.

Alfa Romeo MiTo Racer è una versione per palati fini, con elementi stilistici dallʼaspetto vintage, come i rivestimenti in ecopelle marrone e le finiture bronzo per i cerchi da 17 pollici e il trattamento Cromo Satinato per le maniglie delle porte, le cornici dei gruppi ottici, lo spoiler e il terminale di scarico. Di serie sono il climatizzatore manuale, il sistema di infotainment UConnect con touchscreen da 5 pollici. Alfa MiTo Racer offre di serie 7 airbag, il dispositivo Alfa DNA con differenziale elettronico Q2, il sistema ESC con ASR e Hill Holder, fendinebbia e sensore di pressione degli pneumatici. La gamma motori comprende il Turbo TwinAir di 900 cc da 105 CV, il 1.4 da 78 CV e il 1.4 MultiAir turbo da 140 CV con cambio automatico Alfa TCT. A gasolio il 1.3 Multijet da 85 CV e 1.6 da 120 CV, ma cʼè anche la versione a gas 1.4 GPL Turbo da 120 CV.